Советы от ВХ

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Как получить правовую помощь бесплатно

Как получить правовую помощь бесплатно
Слышал, что в Харькове работает какой-то проект, в рамках которого можно получить бесплатную правовую помощь. Подскажите, пожалуйста, как он называется и в чем его суть?
Михаил Петрович
Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, Министерство юстиции Украины вместе с партнерами из Агентства США по международному развитию USAID 7 июня 2017 дали старт всеукраинскому проекту «Я имею право!». Это правопросветительский проект. Реализуется он в сотрудничестве с системой юридической помощи, территориальными органами юстиции при поддержке юридических клиник, международных доноров и партнеров.

— Цель его — повысить юридическую грамотность украинцев и сформировать новую правовую культуру в обществе. Это масштабная реформа правового сознания, — говорит Ирина Теленкова. – Проект не только информирует граждан об их правах, но и учит, как эти права защищать. Он даст четкие и понятные советы, как действовать, когда твои права нарушают. Одним из ключевых элементов, который обеспечивает реализацию проекта «Я имею право!» является предоставление гражданам бесплатной правовой помощи. Это действенный и эффективный механизм, который дает возможность защитить свои права каждому. Кроме того, проект предусматривает создание механизма правительственного мониторинга системных нарушений прав чиновниками.

Рассчитан проект на три года. В этом году в рамках проекта запланировано информирование и предоставление прикладных рекомендаций населению по защите прав граждан по трем направлениям:
- права граждан в сфере правосудия;
- защита права собственности;
- формирование умений противостояния бытовой коррупции, в частности, в высших учебных заведениях.

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