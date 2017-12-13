Фискальная служба занялась крупными супермаркетами Харькова 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области продолжается работа по выведению из «тени» заработной платы.

По информации главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, специалисты фискальной службы области встретились с представителями крупных супермаркетов города, среди них – строительный маркет, продуктовый, сеть объектов по продаже пива.



Особое внимание налоговики уделили тем предприятиям, в штате которых насчитывается от 100 до 1000 сотрудников. Был проведен анализ их налоговой отчетности и выявлена некоторая закономерность. Уровень заработной платы работников держался или на уровне минимальной, или намного ниже среднеотраслевой. Данные отчетности супермаркетов никоим образом не совпадают с данными рекрутинговых агентств Харькова. И это при том, что предприятия большие, торговый оборот у них тоже серьезный. По сути, сотрудники таких предприятий должны получать достойную заработную плату.



Заместитель начальника облуправления Артур Праскурин и начальник управления налогов и сборов с физических лиц Сергей Благой пообщались с руководителями таких предприятий. В ходе встречи обсуждался полный отказ от практики выплат зарплат в конвертах.



После проведенных разъяснительных мероприятий налоговики намерены применять фискальные.