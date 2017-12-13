Если пенсионер устраивается на работу 13 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Я – пенсионер. Устраиваюсь на работу. Какие документы мне необходимо предоставить в Пенсионный фонд?

Анатолий Викторович

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, согласно статье 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», застрахованное лицо обязано уведомлять территориальные органы Пенсионного фонда об изменении данных, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета, выезд за пределы государства и об обстоятельствах, влекущих изменение статуса застрахованного лица, в течение десяти дней с момента их возникновения.



В соответствии с Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 года № 22-1 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.12. 2005 № 1566/11846, в случае трудоустройства (обучения) лица, которому назначена пенсия, таким лицом в течение 10 дней предоставляется в орган, который назначает пенсию, справка о принятии на работу (учебу).



В случае трудоустройства (начала деятельности, связанной с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) после назначения пенсии лицо уведомляет орган, назначающий пенсию, по месту нахождения на учете, о дате трудоустройства, виде занятости (заключение трудового договора, гражданско-правового договора, регистрация в качестве физического лица - предпринимателя, осуществление независимой профессиональной деятельности) путем подачи заявления. Заявление может быть подано лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально, а также отправлено по почте.



При этом в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 16 закона человек предоставляет по требованию органа, который назначает пенсию, документы, удостоверяющие соответствующие сведения (в том числе копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).



При приеме документов орган, назначающий пенсию, проверяет правильность оформления заявления, соответствие изложенных в нем сведений данным паспорта и документам о стаже, проверяет содержание и надлежащее оформление предоставленных документов и копии соответствующих документов, фиксирует и подтверждает выявленные расхождения или несоответствия.



Предоставленные документы регистрируются в установленном порядке.