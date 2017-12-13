Охранники частной фирмы оказались грабителями 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры области, отменил решение первой инстанции и вынес новый приговор в отношении двух работников одного из частных охранных фирм.

Они признаны виновными по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц).



Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, 41-летний водитель-охранник приговорен к 4 годам лишения свободы, его 26-летний напарник – к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.



В ноябре 2016 года водитель вместе с охранником частного охранного агента прибыли на служебном автомобиле по вызову в один из учреждений отдыха Харькова. Посетитель бара, будучи навеселе, отказывался покинуть помещение.



Охранники вывели клиента на улицу и предложили отвезти его домой. Мужчина согласился и сел в машину.



Подсудимые высадили мужчину в безлюдном месте. Водитель брызнул в лицо жертвы газ из аэрозольного баллончика, а затем сбил с ног. Грабители забрали у потерпевшего более 6 тысяч грн, золотую цепочку стоимостью 10 тыс грн и уехали, оставив потерпевшего на улице.



Суд первой инстанции приговорил обоих охранников к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Однако прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции и добилась более жесткого наказания для охранников-грабителей.