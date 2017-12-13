Как программист стал режиссером 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 19 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Александр Середин,

драматург и режиссер Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Почему история о школе в спектакле «Гимнастический козел» рассказана в необычном жанре абсурда?

На какую аудиторию он рассчитан?

Что поменялось в театре имени Пушкина за последний год?

Каковы тенденции украинского драматического театра?

В каком состоянии находится современная драматургия?

Востребованы ли молодые драматурги?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги прямой линии будут опубликованы на сайте в среду, 11 января.