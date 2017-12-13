Анонс гостя

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Как программист стал режиссером

Как программист стал режиссером
Во вторник, 19 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Александр Середин,
драматург и режиссер Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Почему история о школе в спектакле «Гимнастический козел» рассказана в необычном жанре абсурда?
На какую аудиторию он рассчитан?
Что поменялось в театре имени Пушкина за последний год?
Каковы тенденции украинского драматического театра?
В каком состоянии находится современная драматургия?
Востребованы ли молодые драматурги?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги прямой линии будут опубликованы на сайте в среду, 11 января.

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