Как программист стал режиссером

Во вторник, 19 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Александр Середин,
драматург и режиссер Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Почему история о школе в спектакле «Гимнастический козел» рассказана в необычном жанре абсурда?
На какую аудиторию он рассчитан?
Что поменялось в театре имени Пушкина за последний год?
Каковы тенденции украинского драматического театра?
В каком состоянии находится современная драматургия?
Востребованы ли молодые драматурги?
Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги прямой линии будут опубликованы на сайте в среду, 11 января.