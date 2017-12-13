Харьков

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В Харькове президенты Украины и Польши встретились с журналистами

В Харькове президенты Украины и Польши встретились с журналистами
Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Республики Польша Анджеем Дудой во время визита в Харьковскую область встретились с представителями СМИ.
Как передает пресс-служба ХОГА, открывая встречу, президент Украины объяснил, почему местом для проведения двусторонней встречи выбрали именно Харьковскую область.

– Очень символично, что я пригласил господина президента именно в Харьков – город, который расположен лишь в 40 км от российской границы, и где результаты реформ мы можем продемонстрировать достаточно эффективно, – отметил Петр Порошенко. – Наша сегодняшняя встреча была посвящена вопросам безопасности и обороны, в том числе координации наших действий по защите от гибридной российской агрессии. И я поблагодарил господина президента за твердую позицию Польши в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Вопросы стратегического партнерства Украины и Польши остаются неизменным внешнеполитическим приоритетом как для Киева, так и для Варшавы.

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Среди вопросов, которые обсудили президенты, в частности, участие Польши в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и координация действий в Совбезе ООН (Польша была избрана членом Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы). Анджей Дуда заверил, что со стороны Польши Украина будет иметь поддержку в Совбезе в вопросе формата Миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей.

– Очень важное решение, которое необходимо провести: чтобы на Донецкой и Луганской территориях могла начать работу мирная миссия ООН, так называемые голубые каски. Мы решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия по всем стандартам подобных операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, а была настоящей мирной миссией, оперирующей на всей этой территории, – отметил польский президент.

Отдельным вопросом переговоров президентов Украины и Польши стала историческая политика.

– Мы пришли к общему мнению, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений. Нужно помнить героев прошлого, чтить память невинных жертв, но одновременно двигаться вперед, потому что историю мы уже не изменим, но можем и должны изменить настоящее и создать лучшие условия для будущего, – сказал Петр Порошенко.

Он также сообщил, что была достигнута договоренность о повышении состава комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьер-министров.

– Уверен, что мы сможем продемонстрировать быстрый и значительный прогресс. Рассчитываем, что комиссия сможет собраться в ближайшее время, и в результате эффективного разговора мы сможем дать «зеленый свет» для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранения памятников и недопущения вандализма, – подчеркнул президент Украины.

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Президент Республики Польша акцентировал, что отмена запрета на эксгумации является очень важным вопросом:

– И я рассматриваю это как первый шаг для преодоления ситуации, которая возникла в последнее время. А политиков призываю быть умеренными в своих выступлениях.

Анджей Дуда сообщил, что во время визита в Харьковскую область планирует провести еще ряд встреч: с представителями ОБСЕ (в частности, поляками) и представителями ООН.

– Закончу встречей с моими соотечественниками, живущими здесь, в Харькове. Это будет последний пункт моего визита в Харьков, – сказал президент Польши.

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