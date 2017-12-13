В Харькове президенты Украины и Польши встретились с журналистами 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Республики Польша Анджеем Дудой во время визита в Харьковскую область встретились с представителями СМИ.