Трагедия на Сумской: Дронову вызвали вторую скорую

По сообщению издания Kharkiv Today
, которое ссылается на Дронова, самочувствие у него настолько плохое, что он сможет продержаться в СИЗО не более двух дней.
– Мне нужна ваша помощь. У меня отторжение пищи. Это не голодовка. Меня хватит максимум на пару дней, если меня оставят в СИЗО. У меня случился нервный срыв в суде, когда меня привезли. У меня нет сил совсем, чтобы высидеть заседание, – говорит Геннадий Дронов.
В здание Киевского районного суда, где рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения, его привели полицейские под руки, так как самому ему сложно передвигаться. По словам Дронова, он не ел уже 4 дня.
В суд вызвали скорую помощь
, сотрудники полиции вывели всех журналистов из зала.
Уже во время заседания суда Дронову вызвали еще одну скорую.
Во время оказания медпомощи всех снова попросили выйти из зала, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
Подозреваемый сообщил суду, что ему сделали кардиограмму, померяли давление и поставили капельницу.
Адвокат Дронова заявил о невозможности дальнейшего рассмотрения в связи с состоянием здоровья подозреваемого. Прокуроры, ссылаясь на медзаключение, считают, что можно продолжать.
Судья, принимая во внимание двухчасовую медпомощь и мнение врача, приняла решение продолжать заседание.
Напомним, 13 декабря суд рассматривает ходатайство о продлении
подозреваемому в ДТП на улице Сумской 18 октября Геннадию Дронову меры пресечения.
Суд уже продлил меру пресечения подозреваемой Елене Зайцевой
до 10 февраля включительно.