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Трагедия на Сумской: Дронову вызвали вторую скорую

Трагедия на Сумской: Дронову вызвали вторую скорую
Подозреваемый в ДТП на Сумской Геннадий Дронов просит о помощи.
По сообщению издания Kharkiv Today, которое ссылается на Дронова, самочувствие у него настолько плохое, что он сможет продержаться в СИЗО не более двух дней.

– Мне нужна ваша помощь. У меня отторжение пищи. Это не голодовка. Меня хватит максимум на пару дней, если меня оставят в СИЗО. У меня случился нервный срыв в суде, когда меня привезли. У меня нет сил совсем, чтобы высидеть заседание, – говорит Геннадий Дронов.

В здание Киевского районного суда, где рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения, его привели полицейские под руки, так как самому ему сложно передвигаться. По словам Дронова, он не ел уже 4 дня.

В суд вызвали скорую помощь, сотрудники полиции вывели всех журналистов из зала.

Уже во время заседания суда Дронову вызвали еще одну скорую.

Во время оказания медпомощи всех снова попросили выйти из зала, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Подозреваемый сообщил суду, что ему сделали кардиограмму, померяли давление и поставили капельницу.

Адвокат Дронова заявил о невозможности дальнейшего рассмотрения в связи с состоянием здоровья подозреваемого. Прокуроры, ссылаясь на медзаключение, считают, что можно продолжать.

Судья, принимая во внимание двухчасовую медпомощь и мнение врача, приняла решение продолжать заседание.

Напомним, 13 декабря суд рассматривает ходатайство о продлении подозреваемому в ДТП на улице Сумской 18 октября Геннадию Дронову меры пресечения.

Суд уже продлил меру пресечения подозреваемой Елене Зайцевой до 10 февраля включительно.

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