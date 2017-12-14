Харьковчане должны немедленно начать сортировать мусор

Украинцам придется платить штраф, если они не будут сортировать на своих кухнях бытовые отходы. Нововведение, предусмотренное законом «Об отходах», должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Возможно ли реализовать его в нашем городе, выяснял «Вечерний Харьков»
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Согласно новации, на полигоны будут вывозить только то, что не подлежит сортировке, а бумагу, стекло и пластик будут использовать как вторсырье. Это означает, что харьковчанам придется самим сортировать свои отходы на пять видов — стекло, металл, органику, бумагу и пластик. По идее для каждого из видов должен быть предусмотрен свой контейнер, который отличаются от других по цвету. За несортированный мусор будут штрафовать всех без исключения — чиновников, правоохранителей и обычных горожан. Механизм внедрения закона пока неизвестен, но реализация его на практике уже вызывает огромное количество вопросов – как у горожан, так и у экспертов, и представителей местной власти.
— У нас во дворе установлен всего один мусорный бак – для всех без исключения видов отходов. Ну рассортировала я дома свой мусор по пяти кулечкам – вынесла их во двор и что? Свалила в единственный контейнер? – недоумевает жительница салтовской многоэтажки Наталья. – Или выставить эти кулечки рядом с мусоркой? Так приедет мусоровоз и все равно забросит в одну кучу.
— У нашего дома – один мусорный контейнер и сетка для сбора пластиковых бутылок. Вы знаете, поначалу люди ее просто игнорировали, а сейчас уже отправляют пластиковые бутылки только туда, — то есть приучать народ сортировать мусор можно, — считает жительница пятиэтажки Анастасия Викторовна. – Другой вопрос – установит ли город достаточное количество контейнеров для разного вида мусора. Есть ли приспособленные машины для его вывоза?
С тем, что реализовать новые правила в нашем городе пока не представляется возможным, согласна и харьковский координатор проекта «Сделаем Украину чистой» Тата Барвицкая.
— Нововведение, безусловно, правильное – отходы сортируют во всем цивилизованном мире. Но согласно документу, именно местная власть должна решать этот вопрос. А при таком условии требования закона не выживут, выполнить их будет нереально, поскольку у органов местного самоуправления нет таких ресурсов. Нет соответствующих машин для вывоза отсортированного мусора, нет сортировальной линии. Им проще все собрать в одну мусорку, а потом уже поделить на фракции на полигоне, — считает она. — Новация не сможет быть реализована не только с 1 января, но и в течение всего 2018 года.
По мнению харьковского координатора проекта «Сделаем Украину чистой» Таты Барвицкой, реализовать новые правила в нашем городе пока не представляется возможным. К тому же остается загадкой, каким образом будут штрафовать нарушителей?
— Полицейские станут ходить по дворам, устраивать засады около мусорных баков, смотреть, кто что выбрасывает и таким образом отлавливать нарушителей? — недоумевает Тата Барвицкая. – Бред, одним словом!
Кроме того, прежде чем вводить новые правила, необходимо морально подготовить людей к новации, считает Тата Барвицкая.
— Основная масса населения, как ни странно, понятия не имеет, как правильно сортировать мусор и зачем это вообще нужно, — поясняет она. — Сначала должна быть организована мощная информационная кампания. А так получается, что наобум приняли решение, ввели штрафы с 1 января, а местная власть к этому не готова, харьковчане не готовы… Причем ситуация характерна не только для Харькова, но и для других городов Украины.
В реальности внедрения новации, а также в ее целесообразности сомневается и директор коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов.
— Тем более что я лично слышал от министра экологии, что принято решение отложить введение еще на год, — говорит он. – Однако и это ситуацию не спасет. Новые правила приняты в соответствии с Соглашением с ЕС, чтобы быть «впереди паровоза». На практике же выполнить их в полном объеме нереально не только в Харькове, который является передовиком в обращении с отходами, но и в любом другом городе Украины.
Для того чтобы разделять отходы, нужны мотивация и интерес жильцов – например, чтобы за вывоз отсортированного мусора им меньше пришлось платить, считает он.
— В Европе, например, отсортированные фракции, подлежащие вторичной переработке, стоят денег. Поэтому у каждой квартиры, у каждого дома стоят несколько контейнеров. Жильцы подписывают прямой договор с перевозчиком. Перевозчик приехал, принял в аппаратном морфологе этот мусор – у каждого есть своя цена, — оплатил и уехал, – рассказывает Фазиль Аббасов. – В нашем же многоквартирном доме — «китайской стене», где проживает 3000 человек, – сделать это нереально. Представьте: в вашей квартире на кухне несколько пакетов — с пищевыми отходами, стеклом, бумагой, пластиком и т.д. И каждый из них вы заполняете согласно количеству контейнеров, которые стоят возле вашего дома. При этом тот, кто вывозит отсортированные отходы, должен знать, сколько именно пищевых отходов вы выбрасываете, сколько бумаги, сколько пластика и т.д. Он должен зарегистрировать мусор, документально оформить, что пищевых отходов сдали столько-то, пластика — столько-то, бумаги столько-то и т.д. Реально сделать это в нашем городе? Да и есть ли такая необходимость?
По словам директора коммунального предприятия, в Харькове организована совершенно другая логистика.
— Строится завод, в котором есть огромный сортировочный комплекс. Все пакеты, в которые складывается мусор, разрываются и на транспортерной ленте происходит полная автоматизированная перфорация мусора, — рассказывает Фазиль Аббасов. — То есть жильцам нет абсолютно никакой необходимости сортировать отходы самостоятельно.
По мнению чиновника, раздельный сбор мусора целесообразно организовать в общественных местах, на «красных линиях», в парках, скверах, где в основном собираются не пищевые отходы, а мусор другого характера, который сразу можно пустить на переработку.
— Скорее всего, город и будет этим заниматься, — предполагает он. — Есть специальные контейнеры-колокольчики европейского производства, чтобы туда никто не лазил. Но раздельный сбор в квартире, даже при условии, что мы поставим несколько разных контейнеров возле дома, все равно нашими людьми производиться не будет.
Что это значит
1 января 2018 года вступает в силу правка в закон «Об отходах», запрещающий захоронение непереработанных отходов. Правка в закон «Об отходах» была принята еще в 2012 году, однако на деле он должен заработать только сейчас, поскольку соответствует директивам ЕС. В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом Украина имеет обязательства в течение ближайших лет упорядочить обращение с отходами и привести законодательство в соответствие с европейскими требованиями. Согласно изменениям, которые вступают в силу с 2018 года, органам местного самоуправления запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов на полигонах, поэтому города и села должны обеспечить сортировку мусора по видам для переработки и утилизации.