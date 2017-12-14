Харьковчане должны немедленно начать сортировать мусор

Что это значит

1 января 2018 года вступает в силу правка в закон «Об отходах», запрещающий захоронение непереработанных отходов. Правка в закон «Об отходах» была принята еще в 2012 году, однако на деле он должен заработать только сейчас, поскольку соответствует директивам ЕС. В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом Украина имеет обязательства в течение ближайших лет упорядочить обращение с отходами и привести законодательство в соответствие с европейскими требованиями. Согласно изменениям, которые вступают в силу с 2018 года, органам местного самоуправления запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов на полигонах, поэтому города и села должны обеспечить сортировку мусора по видам для переработки и утилизации.