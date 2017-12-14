В нынешнем сезоне размер субсидий сократился вдвое

Если вам остановили выплату субсидии за долги по коммуналке – не стоит отчаиваться.
Подайте новое заявление и декларацию о доходах в Управление социальной защиты населения по месту жительства – и с этого момента выплату субсидии возобновят. Если конечно доходы позволяют.
Многие харьковчане — получатели субсидий столкнулись с тем, что в конце отопительного сезона у них образовалась задолженность, в основном перед КП «ХТС», в связи с тем, что сумма субсидии оказалась настолько высокой, что они даже не вносили обязательный платеж. Хотя делать это нужно было обязательно. В результате «Тепловые сети» насчитали субсидиантам существенные суммы долга — в среднем 2500 гривен.
— В соответствии с правительственным постановлением те граждане, которые на конец отопительного периода имели задолженность перед коммунальными предприятиями, утратили право на автоматическое назначение субсидий, — поясняет директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага. — Не окончательно утратили — им было отведено два месяца на то, чтобы они решили вопросы с задолженностью по коммуналке. Например, если гражданин больше двух месяцев не платил обязательный платеж, и у него появилась задолженность — субсидия была приостановлена. Но согласно постановлению Кабмина такой гражданин после окончания отопительного сезона имел право обратиться в организацию, предоставляющую коммунальную услугу, с просьбой о реструктуризации долга. Так, например, с КП «ХТС» была достигнута договоренность о том, что предприятие готово реструктуризировать долги на протяжении 60 месяцев. После того как договор реструктуризации был заключен, выплата субсидии автоматически возобновилась с момента ее приостановления, то есть с 1 мая.
По словам чиновника, некоторые граждане вносили деньги сразу, некоторые заключали договор на реструктуризацию долга – таких домовладений в мае было более 120 тысяч. Между тем по состоянию на сегодняшний день, две тысячи домовладений не использовали ни тот, ни другой вариант. Соответственно выплату субсидий им не возобновили.
— Однако законодатель предусмотрел, что они могут обратиться с новым заявлением о назначении субсидии и декларацией в Управление социальной защиты по месту жительства. Если, согласно доходам, государственная помощь вам положена – она назначается со дня подачи заявления. А предприятие, которому вы остались должны, уже само ведет относительно вас работу по возвращению задолженности, — пояснил Юрий Шпарага.
Нулевая субсидия – это не приговор
29 тысяч семей сегодня, по данным Юрия Шпараги, имеют нулевую субсидию. Связано это с тем, что доходы в харьковчан выросли, а тарифы остались неизменными.
— Если в прошлом году при этих же тарифах средняя зарплата в Харьковской области составляла 4448 гривен, а размер субсидии в начале отопительного сезона – порядка 500 гривен, то в этом году средняя зарплата по области составляет 6085 гривен, а размер субсидии сократился почти вдвое, — говорит он. — Так вот, нулевая субсидия – это та ситуация, когда обязательный платеж равняется фактическому размеру предоставленных услуг. То есть, нулевая субсидия означает, что доходы позволяют человеку платить за то количество услуг, которые предоставляются на данный момент. Если в дальнейшем они будут использовать больше тепла, электроэнергии, газа, других коммунальных услуг, которые компенсируются за счет субсидии – то, субсидия естественно, в автоматическом режиме будет назначена в большем объеме.
Сэкономленные субсидии в доход не включаются
Что касается сэкономленных субсидий, то их выплата, по словам Юрия Шпараги, завершится до 20 декабря.
— То есть субсидианты, которые оформили заявление на монетизацию остатков сэкономленных в прошлом отопительном сезоне субсидий, получают от правительства своеобразную премию за энергоэффективность. Средняя сумма выплаты составляет 636 грн - за сэкономленный газ и 132 грн — за электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения. То есть монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия в эквиваленте стоимости 150 кВт электроэнергии и 100 кубометров природного газа - при условии, что эти ресурсы используются для отопления. Средства поступают на счета субсидиантов, открытые в уполномоченных банковских учреждениях, через которые осуществляются социальные выплаты, или выплачиваются через отделения «Укрпочты».
По словам чиновника, граждан, которые подали заявление относительно возврата сэкономленных средств в период предоставления субсидий в Харьковской области насчитывается 63 661 человек. В денежном эквиваленте им должны вернуть 39 млн 500 тысяч гривен.
— По состоянию на сегодняшний день гражданам выплачено 21 млн 320 тысяч гривен. Те, кому еще не вернули средства, — до 20 декабря этого года стопроцентно получат все деньги, положенные им в соответствии с правительственным постановлением, — заверил Юрий Шпарага.
Кстати, в соответствии со статьей 165.1.1 Налогового кодекса Украины, субсидия, независимо от вида, в котором она выплачивается, не включается в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом не влияет на процесс назначения жилищных субсидий в будущем. Таким образом, полученная от государства сумма не должна указываться в декларации о доходах граждан для назначения субсидии.
Большинство домовладений получают субсидии
По данным Юрия Шпараги, в Харьковской области насчитывается 972 942 домовладения. Субсидии в отопительный сезон 2016-2017 годов получали 712 700 домовладений. Процент отказов составлял меньше 1% — это 3800 семей. Основная причина — покупка товаров на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением, если они были потрачены на лечение). По состоянию на сегодня на Харьковщине субсидию получают 450 тысяч семей: по Харькову - 185 500 и по области 265 тысяч домовладений.
Размер субсидии в нынешнем отопительном сезоне по сравнению с прошлогодним уменьшился почти двое. Средний размер субсидии в октябре 2016 года (неполный отопительный сезон) по Харьковской области составлял 528 гривен: по Харькову — 326,8 грн, по области — 652,6 грн. Средний размер субсидии в октябре 2017-го (неполный отопительный сезон) — 233 грн: по Харькову — 296,70 грн, по области – 216,30 грн.