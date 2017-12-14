Бойцов АТО отправят в местные санатории

Харьковским участникам АТО и их семьям пообещали путевки выходного дня. Уже со следующего года бойцы, их жены и дети смогут бесплатно обследоваться и отдохнуть в одном из санаториев области.

Цифры

По данным Юрия Шпараги, на сегодняшний день в Харьковской области 12 221 человек имеют статус участника АТО, из них 146 человек — инвалиды войны. В области 241 член семей погибших, а бойцов, не вернувшихся с войны, – 170 человек.

Социальная программа относительно отдыха участников АТО в санаториях действует на Харьковщине с 2014 года, рассказывает директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага. За это время, по его словам, прошли оздоровление достаточно большое количество человек. Однако число бойцов, защищавших родину в АТО, постоянно растет.– 12 221 участник АТО – это не предел. Ребята начнут возвращаться с военной службы, и их количество будет расти. И сегодня большое число молодых людей нуждаются во внимании государства, — говорит чиновник. – На этом этапе парней важно обследовать, выяснить, у кого какие проблемы со здоровьем; кто нуждается в лечении, реабилитации и т.д.С этой целью, по словам Юрия Шпараги, Департамент социальной защиты населения ХОГА разрабатывает программу «Путевка выходного дня».— Семья – участник АТО, его жена, его дети – приезжают в санаторно-курортное учреждение и находятся там в субботу и воскресенье с ночевкой. С ними работают врачи, специалисты узкого профиля, которые обследуют состояние здоровья ребят, вернувшихся из АТО, а также их семей, детей. Кстати, дети в этот период имеют возможность посещать бассейны, для них предусмотрены другие оздоровительные и развлекательные мероприятия. Родители тоже, помимо обследования, отдыхают, — поясняет суть программы Юрий Шпарага. – Если выясняется, что необходима медицинская, психологическая реабилитация, люди могут пообщаться с врачами, получить профессиональную рекомендацию. Мы поднимаем вопрос о том, чтобы они получили возможность прохождения санаторно-курортного лечения, лечения по медицинским показаниям, чтобы помочь им вернуть здоровье.Чиновник надеется, что в январе программа «Путевка выходного дня» будет вынесена рассмотрение депутатов облсовета и утверждена.— Нужно, чтобы в 2018 году она уже начала работать, — говорит Юрий Шпарага. – Основная ее задача – охватить вниманием участников АТО и членов их семей, чтобы именно на начальном этапе понять, в какой медицинской помощи они нуждаются. Путевка будет абсолютно бесплатной. Участвовать в программе будут санатории, расположенные на территории Харьковской области. Также мы предложим и городу рассмотреть аналогичную программу, чтобы не было дискриминации по месту проживания.По словам Юрия Шпараги, на уровне области неоднократно поднимался вопрос, чтобы реабилитация участников АТО была включена в период контракта прохождения военной службы.— Например, за две недели по окончании контракта участник АТО, который еще имеет статус военнослужащего, в течение 14 дней проходит осмотр врачей, реабилитацию и возвращается здоровым либо с конкретными рекомендациями, как именно мы должны ему помочь в плане поддержания здоровья, — рассказывает чиновник. – Но, к сожалению, пока этот вопрос еще не решен. Поэтому мы и решили пока работать с ними по программе «Путевка выходного дня» в лечебно-курортных заведениях Харьковской области.