Спорт

  • 131
    •  / 

Украинка будет бороться за титул на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Украинка будет бороться за титул на чемпионате мира по смешанным единоборствам
Спортсменка из Каменского будет бороться за титул на чемпионате мира по смешанным единоборствам
14 декабря 2017 в киевском Дворце спорта состоится турнир по смешанным единоборствам, который организуется всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. В рамках соревнований пройдут 14 поединков спортсменов из Украины, Германии, Чехии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Франции, Австрии, Алжира, Кыргызстана.

Главным событием вечера станет бой с участием Светланы Гоцык за титул чемпиона мира по версии WWFC. 21-летняя уроженка Каменского (Днепродзержинска) по прозвищу «Птица Феникс» сразится с чешкой Симоной Сукуповой по прозвищу «Маленькое Зло».

Поединок Гоцык и Сукуповой, а также другие знаковые бои в прямом эфире будет транслировать телеканал «НТН». Начало трансляции в 22.00.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6689 грн
100 USD 2741 грн
100 EUR 3246.72 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи