Экономика

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Насколько подорожают почтовые услуги

Насколько подорожают почтовые услуги
Услышала в новостях краем уха, что с 1 января 2018 года меняется стоимость услуг «Укрпочты»? Расскажите подробнее, как именно.
Елена Сергеевна
Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которое предусматривает изменение тарифов на универсальные услуги почтовой связи. Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2018 года, после того как будут опубликованы в «Официальном вестнике Украины».

Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырастет на 20% и составит 12 гривен. Отправка посылки весом до 2 кг подорожает на 8% и составит 14 гривен.

Вместе с тем снизится стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции. Так, стоимость отправки письма от 50 г до 250 г подешевеет на 3% — до 7,5 грн, а больше всего упадет тариф для отправлений от 2 кг до 3 кг — на 55%, до 25 грн. Посылка до 4 кг будет стоить 18 грн, что на 5,3% меньше, чем действующий тариф. Стоимость пересылки посылок от 4 кг до 10 кг также снизится, при этом больше всего уменьшится тариф на отправку посылок весом 10 кг — на 18,9%, до 30 грн.

Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) останется без изменений и составит 5 гривен.

При этом вырастет стоимость международных отправлений. Например, тариф для комбинированной пересылки посылки до 5 кг в США вырастет на 32%, тариф авиадоставки в этом направлении – на 1%.

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