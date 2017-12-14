Энтузиасты предлагают учить мову играючи 14 декабря 2017 г. Ирина Канунникова 0 0

В «Книгарні Є» на ул. Пушкинской состоится презентация первой в Украине настольной игры, которая учит украинскому языку.

Разработали игру эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» с целью создания украиноязычной среды в Харьковской области.



— Называется игра «Важныця» — достаточно редкое украинское слово, которое обозначает «важное дело», — рассказывает эксперт ОО «Экспертиза реформ» Александра Дейнеко. — Есть у нас и очень красивая легенда: Важныця – это девушка, которая несет глыбу щирої української мови, и ее задача – пройти лабиринт игры и подарить камень украинскому народу.



По замыслу разработчиков, игра учит не только языку, но и помогает получить знания по украинской истории, культуре, литературе, современной музыке, выдающихся украинцах. Продукт имеет мощную социальную цель.



— Отдельное внимание мы обратили на украинские фразеологизмы, поговорки, на знание не заимствованных, а именно украинских слов, — продолжает эксперт. – Игра заключается не только в популяризации украинского языка в нашем регионе, но и в трансформации восприятия всего «украинского» как продвинутого, значимого и модного.



Игра рассчитана на двух-пять участников за одним игровым столом.



— Выполняя определенные задания, они должны пройти путь от старта до финиша. И побеждает не тот, кто финиширует первым, а тот, кто наберет наиболее количество баллов во время прохождения маршрута, то есть тот, кто лучше знает язык, литературу, культуру, историю Украины, — рассказывает Александра Дейнеко. — Игра имеет четыре вида задач, которые не только развлекают, но и учат. Молодежный сленг, украинские архаизмы, украинская литература и современная музыка — лишь незначительный перечень тем, который откроет «Важница». Игрокам пригодятся не только фактические знания, но и логика, эрудиция, чувство юмора.



Игра будет интересна представителям разных возрастных групп — подросткам, студентам и всем тем, кому «вечно 18», уверены разработчики. Причем уровень знания языка участников не играет роли – в ней предусмотрены как простые, так и достаточно сложные задания.



— Мы провели в Харькове порядка пяти-шести презентаций для разных аудиторий. Играли с людьми с особыми потребностями, с детьми, со студентами, — говорит Александра Дейнеко.

14 декабря в 18.30 «Важныцю» презентуют в магазине «Книгарня Є» на ул. Пушкинской, 50/52.



В планах создателей «Важныци» — провести серию презентаций в формате игровых вечеров, во время которых все желающие смогут приобщиться к игре.