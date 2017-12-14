В Харькове кардинальным образом изменится трамвайное движение 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

14 и 15 декабря движение трамваев по улице Москалевской, на участке от Гольдберговской до Новожаново будет запрещено оба дня по нескольку часов.

