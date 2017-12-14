Харьков

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В Харькове кардинальным образом изменится трамвайное движение

В Харькове кардинальным образом изменится трамвайное движение
14 и 15 декабря движение трамваев по улице Москалевской, на участке от Гольдберговской до Новожаново будет запрещено оба дня по нескольку часов.
С 9:30 до 13:30 движение будет запрещено по направлению к центру, а с 9:40 до 13:40 – в сторону Новожаново.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Москалевской.

В это время трамваи будут курсировать так:

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

часть трамвайного маршрута №3: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - Залютино;

трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - перекресток ул. Гольдберговской и ул. Москалевской;

трамвай № 7 отменен.

Напомним, с 14 декабря трамвай №20 возобновляет движение по своему основному маршруту: Южный вокзал - Центральный рынок - ул. Клочковская - пр. Победы.

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