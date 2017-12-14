В Харькове не хватает денег на инсулин 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Целевая госсубвенция, выделенная Харькову на закупку инсулина для больных сахарным диабетом на 2018 год, покрывает только 32% потребности в препарате.