В центре Харькова меняют трубы

13 декабря коммунальщики приступили к ремонту технически изношенного участка водовода по ул. Космической, сообщает пресс-служба горсовета
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Как сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, на этом участке планируется переложить более 260 м водовода методом санации.
– Это современный бестраншейный метод, в ходе которого вырываются стартовые котлованы для запуска новой полиэтиленовой трубы. Сейчас бригадами предприятия выполняются подготовительные работы по пайке труб и устройству котлованов. Вся схема работ осуществляется таким образом, чтобы водоснабжение абонентов обеспечивалось в полном объеме, – отметил Николай Завада.
По его словам, на момент выведения данного водовода из эксплуатации абоненты будут обеспечиваться водой по резервным линиям. Все работы планируют завершить до 30 декабря.
Кроме того, сегодня продолжаются работы по перекладке водовода диаметром 500 мм по ул. Клочковской. Коммунальщики планируют сдать этот объект до 20 декабря.
Всего с начала 2017 года в Харькове заменили более 22 км сетей водоснабжения. В 60% случаев работы проводились с применением современных технологий (горизонтально направленное бурение, санация и разрыв труб), что позволило значительно сократить время и минимизировать разрушения инфраструктурных объектов.