Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 17:00 14.12.17 г.

Киевский район: ул. Героев Труда, 4 (п. №1), 12-б (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14.12.17 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №8, стояк), ул. Светлая, 13-б (п. №1, стояк) до 20:00 14.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 42 (п. №1) до 20:00 14.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 14.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 14.12.17 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2) до 20:00 14.12.17 г., пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.17 г.

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