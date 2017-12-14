Харьков

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В центре Харькова произошла утечка газа

В центре Харькова произошла утечка газа
Движение транспорта по ул. Красные Ряды ограничено до 31 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением работ  по ликвидации утечки газа.

Движение осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.

 

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