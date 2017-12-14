В центре Харькова произошла утечка газа

Движение транспорта по ул. Красные Ряды ограничено до 31 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением работ по ликвидации утечки газа.



Движение осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.