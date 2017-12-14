В центре Харькова произошла утечка газа
14 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
14 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением работ по ликвидации утечки газа.
Движение осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.6689 грн
|100 USD
|2741 грн
|100 EUR
|3246.72 грн