Мир

  • 134
    •  / 

Канада разрешила поставку летального оружия Украине

Канада разрешила поставку летального оружия Украине
Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие
Как сообщила правительственная Canada Gazette, экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список. Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.

По данным газеты, целью этого шага является «поддержка двусторонних отношений Канады с Украиной» и предоставление возможности «канадским экспортерам подавать заявку на экспорт определенных видов стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств в Украину».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за оказание поддержки в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия.

«Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь в сфере безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Путь к усиленной военной помощи Украине открыт», - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - написал президент.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6689 грн
100 USD 2741 грн
100 EUR 3246.72 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи