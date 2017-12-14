Канада разрешила поставку летального оружия Украине 14 декабря 2017 г. источник 0 0

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие

Как сообщила правительственная Canada Gazette, экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список. Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.



По данным газеты, целью этого шага является «поддержка двусторонних отношений Канады с Украиной» и предоставление возможности «канадским экспортерам подавать заявку на экспорт определенных видов стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств в Украину».



В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за оказание поддержки в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия.



«Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь в сфере безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Путь к усиленной военной помощи Украине открыт», - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.



«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - написал президент.



Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.