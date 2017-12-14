В Украине создали национальный лоукост SkyUp
14 декабря 2017 г.
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14 декабря 2017 г.
А в мае запустит внутренние и международные регулярные рейсы, сообщили представители национальной авиакомпании.
"В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметили в компании.
Так, чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.
Внутренние регулярные рейсы в первую очередь запустят из Киева, Харькова и Львова в Одессу.
Среди международного направления сейчас готовятся полеты в Барселону, Дубай и Ларнаку.
Также в компании рассказали о ценах на билеты. Стоимость всех перевозок будет формироваться по лоукост-модели - без багажа и дополнительных услуг. И будет зависеть от направления путешествия и времени приобретения билетов.
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