В Украине создали национальный лоукост SkyUp

Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.

"Сегодня я рад объявить о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Он начнет свою работу с апреля 2018 года", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А в мае запустит внутренние и международные регулярные рейсы, сообщили представители национальной авиакомпании.



"В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметили в компании.



Так, чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.



Внутренние регулярные рейсы в первую очередь запустят из Киева, Харькова и Львова в Одессу.



Среди международного направления сейчас готовятся полеты в Барселону, Дубай и Ларнаку.



Также в компании рассказали о ценах на билеты. Стоимость всех перевозок будет формироваться по лоукост-модели - без багажа и дополнительных услуг. И будет зависеть от направления путешествия и времени приобретения билетов.