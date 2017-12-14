Экономика

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В Украине создали национальный лоукост SkyUp

В Украине создали национальный лоукост SkyUp
Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
"Сегодня я рад объявить о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Он начнет свою работу с апреля 2018 года", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А в мае запустит внутренние и международные регулярные рейсы, сообщили представители  национальной авиакомпании.

"В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметили в компании.

Так, чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы в первую очередь запустят из Киева, Харькова и Львова в Одессу.

Среди международного направления сейчас готовятся полеты в Барселону, Дубай и Ларнаку.

Также в компании рассказали о ценах на билеты. Стоимость всех перевозок будет формироваться по лоукост-модели - без багажа и дополнительных услуг. И будет зависеть от направления путешествия и времени приобретения билетов.

 

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