Происшествия

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Трагедия на Сумской: родные погибших прокомментировали внезапное раскаяние Елены Зайцевой

Трагедия на Сумской: родные погибших прокомментировали внезапное раскаяние Елены Зайцевой
Слезами встретили родные жертв ДТП в Харькове слова Елены Зайцевой о том, что она признает себя виновной в аварии и просит прощения.
Этому признанию люди, потерявшие близких, не верят. Родители погибших Александра Евтеева и Дианы Берченко опасаются, что суд признает признание Зайцевой и благотворительные пожертвования на счета пострадавших как смягчающие обстоятельства. Они считают, что если бы девушка хотела извиниться, то сделал бы это значительно раньше.

"Хотелось увидеть, кто лишил нас жизни. Ничего я от нее не видела, никаких чувств, нигде ни складки не дрогнуло, ни морщинки, ничего. Ей жаль себя – это однозначно", - говорит Светлана Евтеева.

"Я смотрел на нее, у нее такой же тонкий голосок, как у моей Оксаночки, которая сейчас лежит. Просто хочется сказать: что же ты наделала, девушка", - говорит Игорь Берченко.

Напомним, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом.

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой до 10 февраля 2018 года.

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