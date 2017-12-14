Трагедия на Сумской: родные погибших прокомментировали внезапное раскаяние Елены Зайцевой 14 декабря 2017 г. источник 0 0

Слезами встретили родные жертв ДТП в Харькове слова Елены Зайцевой о том, что она признает себя виновной в аварии и просит прощения.

Этому признанию люди, потерявшие близких, не верят. Родители погибших Александра Евтеева и Дианы Берченко опасаются, что суд признает признание Зайцевой и благотворительные пожертвования на счета пострадавших как смягчающие обстоятельства. Они считают, что если бы девушка хотела извиниться, то сделал бы это значительно раньше.



"Хотелось увидеть, кто лишил нас жизни. Ничего я от нее не видела, никаких чувств, нигде ни складки не дрогнуло, ни морщинки, ничего. Ей жаль себя – это однозначно", - говорит Светлана Евтеева.



"Я смотрел на нее, у нее такой же тонкий голосок, как у моей Оксаночки, которая сейчас лежит. Просто хочется сказать: что же ты наделала, девушка", - говорит Игорь Берченко.



Напомним, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.



Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.



13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом.



Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой до 10 февраля 2018 года.