Безвиз с ОАЭ вступит в силу 31 декабря

Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу с 31 декабря.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, украинцам больше не потребуется виза для посещения Эмиратов в случае пребывания на их не более 30 дней.



«С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – написал Климкин.



Отметим, что виза в ОАЭ для украинцев ныне является одной их самых дорогих – за ее оформление просят от 80 до 120 долларов.