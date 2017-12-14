Безвиз с ОАЭ вступит в силу 31 декабря
14 декабря 2017 г.
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14 декабря 2017 г.
Как сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, украинцам больше не потребуется виза для посещения Эмиратов в случае пребывания на их не более 30 дней.
«С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – написал Климкин.
Отметим, что виза в ОАЭ для украинцев ныне является одной их самых дорогих – за ее оформление просят от 80 до 120 долларов.
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