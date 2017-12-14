Мир

  • 149
    •  / 

Безвиз с ОАЭ вступит в силу 31 декабря

Безвиз с ОАЭ вступит в силу 31 декабря
Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу с 31 декабря.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, украинцам больше не потребуется виза для посещения Эмиратов в случае пребывания на их не более 30 дней.

«С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – написал Климкин.

Отметим, что виза в ОАЭ для украинцев ныне является одной их самых дорогих – за ее оформление просят от 80 до 120 долларов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6689 грн
100 USD 2741 грн
100 EUR 3246.72 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи