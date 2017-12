Соцсети способны «предсказать» эпидемию 14 декабря 2017 г. источник 0 0

Исследователи заявили, что по постам в социальных сетях и той информации, что люди ищут в поисковых системах, можно предсказать вспышки опасных болезней.

Группа исследователей из Канады, Швейцарии и США провела научную работу, в ходе которой выяснила, что можно предсказывать наступление эпидемии по динамике количества твитов и запросов в поисковиках на тему вакцинации и самолечения. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Ученые вывели теорию, что вспышки эпидемии заболеваний, для которых существует вакцина, всегда возникают после падения уровня вакцинации.



В качестве примера ученые предложили вспышку кори в Диснейленде в 2015 году, перед которой в течение пяти лет уровень вакцинации был серьезно низок.



Зато в то время пользователи интернета активно искали в нем информацию о вреде вакцинации и проводили аналогичные опросы в Twitter и других соцсетях.



Отмечается, что ученые тщательно проанализировали поисковые запросы и посты и выяснили, что за 2 года до вспышки болезни динамика сообщений позволяла предсказать точку, когда число отказавшихся от вакцины станет критическим. После вспышки все показатели вернулись к норме.