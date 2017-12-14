Общество

  • 121
    •  / 

Соцсети способны «предсказать» эпидемию

Соцсети способны «предсказать» эпидемию
Исследователи заявили, что по постам в социальных сетях и той информации, что люди ищут в поисковых системах, можно предсказать вспышки опасных болезней.
Группа исследователей из Канады, Швейцарии и США провела научную работу, в ходе которой выяснила, что можно предсказывать наступление эпидемии по динамике количества твитов и запросов в поисковиках на тему вакцинации и самолечения. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые вывели теорию, что вспышки эпидемии заболеваний, для которых существует вакцина, всегда возникают после падения уровня вакцинации.

В качестве примера ученые предложили вспышку кори в Диснейленде в 2015 году, перед которой в течение пяти лет уровень вакцинации был серьезно низок.

Зато в то время пользователи интернета активно искали в нем информацию о вреде вакцинации и проводили аналогичные опросы в Twitter и других соцсетях.

Отмечается, что ученые тщательно проанализировали поисковые запросы и посты и выяснили, что за 2 года до вспышки болезни динамика сообщений позволяла предсказать точку, когда число отказавшихся от вакцины станет критическим. После вспышки все показатели вернулись к норме.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6689 грн
100 USD 2741 грн
100 EUR 3246.72 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи