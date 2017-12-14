Украинцам разрешили свободно ввозить в страну более 10 тысяч евро 14 декабря 2017 г. источник 0 0

Национальный банк Украины упростил порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и усовершенствовал порядок ее вывоза.

Как сообщает пресс-служба НБУ, сСоответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 127 от 12 декабря, которое вступает в силу с 14 декабря.



«На сегодня физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую 10 тыс. евро в эквиваленте», – говорится в сообщении.



По данным регулятора, в дальнейшем украинцы смогут ввозить такую ​​сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.



В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.