Что нужно сделать, чтобы создать в доме атмосферу Нового года?

Не знаете, как украсить квартиру или дом на Новый год? Пора заняться сбором интересных идей!

Сейчас в супермаркетах КЛАСС огромный выбор ярких и стильных украшений. По этому случаю мы вам представляем подборку, которая поможет в вопросе новогоднего декора.Например, традиционный рождественский венок на входной двери можно заменить новогодними приветственными табличками, которые, несомненно, вызовут улыбку у ваших гостей.Чтобы создать вокруг себя уют и сказочное настроение, не нужно мешками нести в дом всякую мишуру и загромождать пространство ненужным декором. Иногда достаточно расставить там и здесь новогодние статуэтки и фигурки.Если в доме стоит живая ёлка, приятный аромат хвои гарантирован. Но если дерево искусственное или вовсе отсутствует, можно создать композиции из свежих веточек, ароматных палочек корицы и подсушенных апельсиновых корок. Оригинально и по-новогоднему такой декор будет смотреться в фетровых корзинках.Елка, конечно же, – неотъемлемый атрибут новогоднего декора. И с каждым годом спрос растет именно на искусственные образцы. И это не странно, ведь за искусственный вариант вы заплатите только один раз, а также – сохраните живую природу. Кроме того сейчас можно купить не только классическую зеленую елку, но и сосну, кедр, пихту. А декоративные шишки и напыление искусственного снега придает волшебства.Гирлянды могут быть разными: крупными, средними, мелкими, с небольшим количеством огоньков или когда их много, одноцветными или многоцветными. А в этом году приветом из Европы стала оригинальная новогодняя гирлянда «Одежда Санта Клауса», ею можно украсить как елку, так и потолок со стенами.Конечно же, новогодние шары – это незаменимый символ зимних праздников. Вы когда-нибудь видели новогоднюю елку без шариков? Сейчас можно найти ёлочные шары из любых материалов, разной расцветки и с всевозможными рисунками.Не меньший выбор и других елочных игрушек, а растеряться в этом многообразии очень легко. По фен-шуй, чтобы наступающий год был удачен, на ёлке обязательно должна быть игрушка-символ года!Помните, как под елкой ставили фигурки Деда Мороза и Снегурочки? Теперь, оригинальной альтернативой им может стать пара снеговичков, милый олень или сказочные гномы.Стол – это место, где в новогоднюю ночь соберется вся семья. Поэтому, ограничиваться обычной посудой и одноцветными бумажными салфетками нежелательно. Но, если вы все же не хотите уделять много времени декору, то рекомендуем подать блюда и напитки в новогодней посуде.Если раньше мы заморачивались, упаковывая новогодние подарки, то теперь всё намного проще: достаточно купить коробку нужного размер и задекорированную под тематику вашего подарка.И не забывайте о подарках. Актуальным сувениром в 2018-ом станет копилка-символ наступающего года. Эти милые щенки выглядят, как настоящие и в них невозможно не влюбиться, правда, ведь?