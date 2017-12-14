Политика

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Михеил Саакашвили рассказал о своей мечте

Михеил Саакашвили рассказал о своей мечте
Экс-глава Одесской обладминистрации, инициатор протестов в правительственном квартале Киева и фигурант уголовного производства ГПУ Михаил Саакашвили рассказал, что намерен стать мэром Одессы.
"Знаете, о чем я мечтаю? Если я буду удачным примером, просто хочу стать мэром Одессы", - сказал он, добавив, что это будет возможно "только после того, как полностью поменяются правила игры", - заявил он в эфире 24 канала.

Политик уточнил, что президентом в Украине быть не может, "как и быть в долгосрочной политике", поскольку якобы не хочет "опять влезать в эту рутину".

8 декабря 2017 года полиция задержала Саакашвили. 11 декабря суд полностью отказал в удовлетворении требований стороны обвинения, требовавшей круглосуточного домашнего ареста, и освободил Саакашвили.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Позднее стало известно, что речь также идет о покушении на преступление; совершении преступления группой лиц или преступной организацией; финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Глава ГПУ Юрий Луценко уточнил, что акции Саакашвили в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти.

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