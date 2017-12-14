Харьков

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Харьковские дорожники начали ремонт второй половины Песочинского путепровода

Харьковские дорожники начали ремонт второй половины Песочинского путепровода
Ремонт путепровода проводят без перекрытия движения, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
– Интенсивность движения составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Это наши «ворота в город» для транспорта, который въезжает со стороны Киева и Днепра, – отметил начальник отдела по ремонту, эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.

Он сообщил, что на одной половине сооружения работы завершены полностью. Там армировали и забетонировали накладную плиту, обустроили деформационные швы и провели гидроизоляцию, а также привели в порядок проезжую и пешеходную части.

– Сейчас работники подрядчика ООО «МОСТ-1» проводят ремонт в три смены. Ведутся работы по армированию накладной плиты и ремонту пролетных строений второй половины путепровода, – уточнил Сергей Ковака.

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