Харьковские дорожники начали ремонт второй половины Песочинского путепровода 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ремонт путепровода проводят без перекрытия движения, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

– Интенсивность движения составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Это наши «ворота в город» для транспорта, который въезжает со стороны Киева и Днепра, – отметил начальник отдела по ремонту, эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.



Он сообщил, что на одной половине сооружения работы завершены полностью. Там армировали и забетонировали накладную плиту, обустроили деформационные швы и провели гидроизоляцию, а также привели в порядок проезжую и пешеходную части.



– Сейчас работники подрядчика ООО «МОСТ-1» проводят ремонт в три смены. Ведутся работы по армированию накладной плиты и ремонту пролетных строений второй половины путепровода, – уточнил Сергей Ковака.