Общество

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Суд отобрал Безлюдовский пляж у арендатора

Суд отобрал Безлюдовский пляж у арендатора
Харьковский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и оставил без изменений решение суда первой инстанции, который обязал недобросовестного арендатора освободить более 80 га земли на территории Безлюдовского водохранилища.
Установлено, что одно из хозяйственных обществ, которое работает в области культурно-оздоровительных и спортивных услуг, незаконно использует 81,46 га лесного и водного фонда, находящихся в постоянном пользовании лесхоза. В частности, общество самовольно построило на участке здания и сооружения.

Дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций. Напомним, в текущем году хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о возврате недобросовестным арендатором 70 га водоемов, более 1 га леса и около 10 га пляжа. После этого ООО обратилось в апелляционный суд, однако ему отказали в удовлетворении жалобы.

Сейчас прокуратура взяла на контроль реальное выполнение постановления суда.

ООО пользовалось землями с 2001 года. После окончания договоров аренды в 2011 году предприятие около пяти лет пользовалось землей, не имея на это законных оснований. Продлить договоры аренды ООО решило только в 2016 году. Для этого оно обратилось в суд.

Суд первой инстанции занял сторону общества. Прокуратура обратилась в апелляцию, а затем - и в кассационную инстанцию.

В 2016 году Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу заместителя прокурора области и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела Хозяйственный суд области поддержал позицию прокуратуры и отказал ООО в продлении аренды земель, сообщили в областной прокуратуре.

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