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В Харькове почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Харькове почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Возложение цветов к памятнику жертвам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС состоялось 14 декабря в Молодежном парке Харькова.
В церемонии приняли участие представители руководства города и области, учреждений и организаций, общественных чернобыльских объединений Харькова и Харьковской области, ректоры вузов, студенты и жители города, сообщает пресс-служба горсовета.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку, почтили минутой молчания память жертв Чернобыльской катастрофы, прозвучал троекратный залп.

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах – взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало около 600 тыс. украинцев, в том числе харьковчане. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а 14 декабря в газете «Правда» было опубликовано сообщение о том, что госкомиссия приняла в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. В 1994 году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре День участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату. Позже этот день утвердили официально: 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден День чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечается ежегодно 14 декабря.

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