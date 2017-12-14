В Харькове почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Возложение цветов к памятнику жертвам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС состоялось 14 декабря в Молодежном парке Харькова.