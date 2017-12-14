Экономика

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Нацбанк решил пересмотреть прогноз по инфляции

Нацбанк решил пересмотреть прогноз по инфляции
Национальный банк Украины планирует в январе пересмотреть прогноз по инфляции в связи с ростом вероятности реализации рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году.
"Следующее решение относительно учетной ставки в январе 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности, относительно инфляции", - говорится в материалах НБУ.

Регулятор отметил, что в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались медленнее прогнозов, а с момента принятия предыдущего решения по учетной ставке в конце октября и ухудшения прогнозов реализация рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году, стала более вероятной.

Среди этих рисков Нацбанк выделил превышение расходов в принятом госбюджете-2018 над прогнозами, задержку получения следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, подорожание сырых продуктов питания, дальнейшую трудовую миграцию с связи с ростом мировой экономики.

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Кроме того, как отметил регулятор, приведенные факторы в течение последних месяцев ухудшают инфляционные ожидания бизнеса и населения.

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