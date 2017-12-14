Нацбанк решил пересмотреть прогноз по инфляции

Национальный банк Украины планирует в январе пересмотреть прогноз по инфляции в связи с ростом вероятности реализации рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году.

"Следующее решение относительно учетной ставки в январе 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности, относительно инфляции", - говорится в материалах НБУ.Регулятор отметил, что в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались медленнее прогнозов, а с момента принятия предыдущего решения по учетной ставке в конце октября и ухудшения прогнозов реализация рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году, стала более вероятной.Среди этих рисков Нацбанк выделил превышение расходов в принятом госбюджете-2018 над прогнозами, задержку получения следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, подорожание сырых продуктов питания, дальнейшую трудовую миграцию с связи с ростом мировой экономики.Кроме того, как отметил регулятор, приведенные факторы в течение последних месяцев ухудшают инфляционные ожидания бизнеса и населения.