Политика

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Владимир Путин согласился на размещение миротворцев по всему Донбассу: названо условие

Владимир Путин согласился на размещение миротворцев по всему Донбассу: названо условие
Президент России Владимир Путин заявил, что он не против установления международного контроля на Донбассе, но ратует за прямые переговоры Киева и боевиков.
На ежегодной пресс-конференции Путин напомнил, что Россия внесла в Совет безопасности ООН резолюцию, касающуюся миротворческой миссии на Донбассе.

«Мы внесли проект соответствующей резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель – ред.) мне по телефону сказала: «Почему только на границе, на линии разделения? Сотрудники ОБСЕ ведь перемещаются по всей территории Донбасса, согласись пожалуйста, чтобы они были под охраной везде, где бы они не появлялись, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной, вот в этой части границы». Я подумал и сказал: «Да, ты права», и мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию», - рассказал он.

«Сейчас выясняется, что и этого недостаточно, что по сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого киевским властям необходимо договариваться с самим Донбассом», - заявил Путин.

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