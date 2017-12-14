Экономика

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В Украине снова начал дорожать автогаз

В Украине снова начал дорожать автогаз
С 13 по 14 декабря некоторые сети АЗС повысили цены автогаза на 1-17 коп./л.
Как сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», сеть SOCAR повысила цену автогаза на 17 коп./л – до 13,38 грн/л, а сети UPG и ZOG – на 10 коп./л, до 12,43 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.

В то же время, СУГ в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Укрнафта» подорожал на 1-9 коп./л. В «А-95» отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 14 декабря составляет 12,71 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 года снизились по сравнению с октябрем 2017 года на 15% и составили 92,7 тыс. т.

Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

Напомним, в последние две недели августа в Украине отмечался рекордный рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок (из-за ограничений со стороны РФ), а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида моторного топлива.

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