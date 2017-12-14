Происшествия

  • 110
    •  / 

Задержан участник банды иностранцев, грабивших харьковчан

Задержан участник банды иностранцев, грабивших харьковчан
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры области задержали участника организованной группировки, которая грабила граждан в Харьковской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование (выходцы из Закавказья) осуществило в регионе ряд разбойных нападений и грабежей с использованием оружия.

По информации СБУ, члены группировки поддерживали тесные связи с криминальными кругами России. После совершения преступлений большинство участников скрывалась в РФ.

Сотрудники СБ Украины установили, что один из бандитов, зарегистрированный в Харьковской области, после нападений не уехал. Его задержали в Харькове по месту временного проживания. Ранее мужчина был осужден за совершение подобного преступления и отбывал наказание на территории РФ.

В ходе обыска в квартире были изъяты пистолет Макарова, нарезной карабин «Сайга», травматическое и холодное оружие, ювелирные украшения, часы элитных марок, которыми участники группировки завладели во время грабежей. Злоумышленник, вопреки законодательству, также имел двойное гражданство Украины и одной из закавказских стран.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6689 грн
100 USD 2741 грн
100 EUR 3246.72 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи