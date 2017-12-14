Задержан участник банды иностранцев, грабивших харьковчан 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры области задержали участника организованной группировки, которая грабила граждан в Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование (выходцы из Закавказья) осуществило в регионе ряд разбойных нападений и грабежей с использованием оружия.



По информации СБУ, члены группировки поддерживали тесные связи с криминальными кругами России. После совершения преступлений большинство участников скрывалась в РФ.



Сотрудники СБ Украины установили, что один из бандитов, зарегистрированный в Харьковской области, после нападений не уехал. Его задержали в Харькове по месту временного проживания. Ранее мужчина был осужден за совершение подобного преступления и отбывал наказание на территории РФ.



В ходе обыска в квартире были изъяты пистолет Макарова, нарезной карабин «Сайга», травматическое и холодное оружие, ювелирные украшения, часы элитных марок, которыми участники группировки завладели во время грабежей. Злоумышленник, вопреки законодательству, также имел двойное гражданство Украины и одной из закавказских стран.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.