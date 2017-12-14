Харьков

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В Харькове наградят самых модных

В Харькове наградят самых модных
Награждение участников Kharkov Fashion Business Days пройдет 15 декабря в малом зале Харьковского горсовета.
Мероприятие пройдет в два этапа: сначала благодарственные листы получат свыше 50 волонтеров Kharkov Fashion Business Days (начало – в 12:00), а потом состоится награждение дизайнеров, партнеров, спикеров бизнес-форума, медиа-партнеров и т.д. (начало – в 14:00), сообщает пресс-служба горсовета.

Дни моды, прошедшие 18-19 ноября в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Николая Лысенко, собрали свыше 100 дизайнеров и представителей торговых марок из Харькова, Киева, Одессы, Кривого Рога и других регионов Украины, турецких производителей ткани и фурнитуры, ведущих отечественных и зарубежных экспертов в сфере развития легкой промышленности.

– В отличие от весеннего проекта Kharkov Fashion, в основе которого лежала презентация креативного потенциала Харькова и Восточной Украины, в осеннем событии поставили в приоритет очень сильную бизнес составляющую проекта – презентацию производственного потенциала региона, установление новых связей харьковских производителей с украинским и мировым бизнес-сегментом fashion-рынка, – рассказала начальник управления инвестиционного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

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