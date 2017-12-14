Студенты Харькова объединятся в кампусы 14 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Кампусы будут объединять молодежь из общежитий вузов по территориальному признаку вне зависимости от того, где учится студент.

Например, городок на Алексеевке – отдельный кампус. Здесь будут проводиться творческие вечера, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, квесты и благотворительные ярмарки. По замыслу организаторов, все это поможет сформировать конкурентную молодежную среду и будет способствовать рождению неформальных лидеров. Предполагается проведение ежегодных соревнований между кампусами.



– В студенческом «сердце» страны – Харькове – мы предлагаем сделать такие кампусы, которые будут объединять активную талантливую, спортивную, интеллектуальную элиту, – анонсировал масштабный проект по работе со студенческой молодежью и молодыми учеными «Кампус» президент ОО «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» Алексей Курцев.



Как отметил и.о. директора Харьковского областного центра молодежи Максим Радченко, основными направлениями молодежной политики являются развитие неформального образования, популяризация здорового образа жизни, трудоустройство молодежи и поддержка молодых работников, а также национально-патриотическое воспитание.



– По рейтингам Кабинета министров Украины, по многим направлениям, в том числе и в молодежной политике, Харьковская область занимает лидирующие позиции, – сказал Максим Радченко.



В течение 2017 года на Харьковщине провели 108 мероприятий для молодежи, из которых 40 профинансированы за бюджетные средства - примерно на 700 тыс. грн. Мероприятиями были охвачены около 20 тыс. молодых людей.



– В 2018 году мы планируем привлечь максимальное количество молодежи и общественных организаций для того, чтобы молодежная политика в Харьковской области была публичной и открытой. Из крупнейших массовых мероприятий отмечу песенный фестиваль «Молодые таланты Харьковщины, – отметил Максим Радченко.



О запланированных на следующий год мероприятиях в сфере популяризации здорового образа жизни рассказала заслуженный мастер спорта, советник председателя ХОГА Екатерина Садурская. Кроме спорта высших достижений, одним из приоритетных направлений станет популяризация спорта среди молодежи и студенчества.



– Сейчас должна констатировать, что студенческий спорт почти отсутствует. Поэтому в следующем году изучим проблемы студенческого спорта и рассмотрим возможности создания условий для его возрождения. Также внимание будем уделять детям с инвалидностью, – отметила Екатерина Садурская.



Несколько мероприятий будут проведены и в рамках национально-патриотического воспитания. По словам председателя ОО «Адаптационный центр» Виталия Янова, школьники Харьковщины уже готовятся к участию в X Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Сокол» («Джура»), которая состоится в 2018 году в Киевской области.



– С центром молодежи у нас есть общий проект по установке в районах области памятных досок борцам за независимость Украины. Также будут проводиться семинары для обучения воспитателей. Кроме того, в планах - развивать в Харьковской области школу боевого гопака, – сказал Виталий Янов.



Об инициативе ученых рассказала председатель Совета молодых ученых при ХОГА Наталья Куфтерина.



– В следующем году будем поддерживать и проводить определенные фестивали и научные квесты. Например, самым ярким событием может стать фестиваль «Смарт Лайф Стайл». Это двух-трехдневный фестиваль для молодежи из всей Украины, который запланировано провести в сентябре на Харьковщине. В нем будут участвовать молодые ученые Харьковского медицинского университета и университета физкультуры. Надеемся на поддержку ХОГА и Министерства молодежи и спорта Украины. В январе планируем провести молодежный музыкальный батл в ХНАТОБе, – рассказала Наталья Куфтерина.