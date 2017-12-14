Харьков

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В Харькове презентуют книгу-мультик

В Харькове презентуют книгу-мультик
Презентация уникального издания «Алисы в стране чудес» пройдет 15 декабря в КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества».
Самобытные персонажи художницы Евгении Гапчинской - трогательные, наивные, смешные и очень милые - добавляют знаменитой сказке английского писателя душевности и уюта. Ее Алиса совсем не похожа ни на одну свою предшественницу. Это очаровательная девочка с розовыми щечками и круглым личиком, но она - особенная, поэтому и путешествие в страну чудес в ее компании будет необычным.

– «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла - совершенно особенное произведение, загадка, которую каждый должен разгадать, где каждое событие может иметь множество трактовок. Его образы абсурдные, фантастические и очень неоднозначные, а это открывает неограниченные возможности для воображения художника, поэтому работать над иллюстрациями к этой книге было особенно интересно. Моя Алиса очень отличается от всех своих предшественниц, она другая. Возможно, мои иллюстрации позволят под другим углом посмотреть на хорошо известных и любимых героев, по-новому увидеть сюжет самой сказки, ведь в какой-то мере мои герои рассказывают свою историю, – рассказывает Евгения Гапчинская.

«Оживить» иллюстрации и посмотреть мини-мультфильм можно с помощью специального приложения WONDERLAND – AR, которое для этого нужно загрузить на смартфон или планшет. Распознать «оживающую» картинку поможет специальный значок с бегущим кроликом. «Наведите на картинку со значком, и герои книги начнут «оживать» прямо на ее страницах. Чудеса начнутся прямо на обложке», - объясняют разработчики.

Во время презентации несколько экземпляров «Алисы в стране чудес» подарят Департаменту культуры ХОГА, Харьковскому Дворцу детского и юношеского творчества, Центральной городской библиотеке, детям героев АТО и представителям других льготных категорий.

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