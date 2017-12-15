Харьков

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В Харькове на Конном рынке устроли листовочную акцию

В Харькове на Конном рынке устроли листовочную акцию
На харьковском рынке торговцам раздавали листовки с информацией о легализации труда.
Специалисты Департамента социальной защиты населения ХОГА совместно с представителями ГУ Гоструда в Харьковской области провели акцию на Конном рынке.

Предпринимателям и наемным работникам дали разъяснения по вопросам труда и преимущества легальной занятости. Среди торговцев распространили соответствующие тематические листовки.

По словам организаторов, аналогичные акции на этой неделе пройдут в большинстве городов и районов Харьковской области.

В рамках работы по легализации труда в администрации Слободского района Харькова также состоялся семинар по актуальным вопросам изменений в трудовом законодательстве. В частности, речь шла о контрольных полномочиях инспекторов по труду при органах местного самоуправления и повышении штрафных санкций за использование «теневой» занятости.

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В мероприятии приняли участие представители ГУ Гоструда, Департамента социальной защиты населения ХОГА, отделения Национальной службы посредничества и примирения в Харьковской области, администрации Слободского района Харьковского городского совета и более 30 работодателей.

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