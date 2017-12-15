В Харькове на Конном рынке устроли листовочную акцию

Специалисты Департамента социальной защиты населения ХОГА
совместно с представителями ГУ Гоструда в Харьковской области провели акцию на Конном рынке.
Предпринимателям и наемным работникам дали разъяснения по вопросам труда и преимущества легальной занятости. Среди торговцев распространили соответствующие тематические листовки.
По словам организаторов, аналогичные акции на этой неделе пройдут в большинстве городов и районов Харьковской области.
В рамках работы по легализации труда в администрации Слободского района Харькова также состоялся семинар по актуальным вопросам изменений в трудовом законодательстве. В частности, речь шла о контрольных полномочиях инспекторов по труду при органах местного самоуправления и повышении штрафных санкций за использование «теневой» занятости.
В мероприятии приняли участие представители ГУ Гоструда, Департамента социальной защиты населения ХОГА, отделения Национальной службы посредничества и примирения в Харьковской области, администрации Слободского района Харьковского городского совета и более 30 работодателей.