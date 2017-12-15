Экономика

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Что подорожало в Харькове в ноябре

Что подорожало в Харькове в ноябре
Цены на потребительском рынке Харьковской области в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, с начала года - на 12,3% (по Украине - на 0,9% и 12,5% соответственно).
По данным ГУ статистики в Харьковской области, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,6%. Больше всего подорожали:

огурцы – в 1,4 раза,
перец сладкий – более чем на треть,
свекла, бананы, салаты, виноград, помидоры – на 3,6-20,9%.

Кроме того, повысились цены на:

 яйца – на 9,3%,
сало – 11,1%,
масло и молокопродукты, соль, хлеб, крупа манная, крупы ячневая, пшено - на 2-25%,
кофе молотый, сухофрукты, мед, соусы, приправы, грибы консервированные - на 2,7-5,6%.

В то же время подешевели:

картофель, бобовые, чеснок, лук, морковь, капуста, грибы, цитрусовые, киви – на 1,6-20,6%,
макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, крупы гречневые, маргарин - на 5-6,2% ,
свинина свежая, охлажденная, замороженное мясо домашней птицы - на 2,3-4,5%,
чай, шоколад, сахар - на 1,8-7,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%, при этом табачные изделия выросли в цене на 1,5% (сигареты без фильтра - на 3,5%), алкогольные напитки - на 0,2% (вина игристые - на 2,8%).

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел за счет повышения тарифов на отопление и канализацию (в районах области) – на 0,4% и 0,6% соответственно.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья увеличились на 0,8% за счет подорожания товаров для поддержания чистоты, электроинструментов, изделий из стекла и хрусталя, столовой посуды, домашнего текстиля (на 1,6-2,3%).

В сфере здравоохранения подорожание на 2,1% произошло вследствие роста цен на стоматологические услуги (на 8,3%), амбулаторные услуги (на 4%), фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование (на 2,1%).

Повышение цен на транспорт (на 1,4%) произошло, в основном, за счет подорожания топлива и масел на 2,4% (при этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 3%), проезда в автодорожном транспорте - на 0,6% (проезд в пригородном автобусе и такси подорожал на 1,3% и 4,7% соответственно).

Цены на связь выросли на 2%: мобильная связь – на 2,2%, интернет - на 3,8%.

В сфере отдыха и культуры (+1,4%) подорожали:

аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 2,3%,
кабельное телевидение - на 1,9%,
услуги отдыха и культуры - на 1,6%.

Туристические услуги подешевели на 6,5%.

Подорожание услуг ресторанов и гостиниц на 3,5% связано с увеличением в цене услуг гостиниц (на 11,9%). Рост цен на различные товары и услуги на 0,3% связано с подорожанием услуг нотариусов на 2,9%, ювелирных изделий из золота на 2,4%. В то же время финансовые услуги подешевели на 2,1%.

Одежда и обувь подешевели на 1,5% за счет снижения цен на демисезонную продукцию. Вместе с тем возросла цена химической чистки одежды и ремонта обуви - на 1,7% и 2,6% соответственно.

Услуги образования подешевели на 0,3% вследствие уменьшения платы за обучение на курсах иностранного языка на 4,4%.

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