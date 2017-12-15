Искусственный интеллект создал свою религию 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Нейросеть написала сакральные тексты на основе 38 религиозных книг.

Такой эксперимент провела физик Джанель Шейн, о чем сообщила в своем блоге.



Так, искусственный интеллект обработал 38 электронных источников, среди которых были: Библия короля Иакова, Веды, Коран, Конах, Книга Мормона, Сутра, Калевала, "Полное руководство по таро", "Полная книга колдовства" Бакленд, кельтские мифы и прочая религиозная литература.



"Это отнюдь не полная выборка религиозных текстов, и она никоим образом не является научной. Я не эксперт по религиям, и не прилагала никаких усилий, чтобы сбалансировать исходные тексты по популярности религии или что-то вроде этого", - заявила она.



Проанализировав каждую из религиозных книг, нейросеть создала собственную религию и назвала ее "Храм Амальгамы". Впоследствии, искусственный интеллект произвел псалмы под свои сакральные тексты. Музыку на один из них положил композитор Оуэн Парк.



Ниже можете прочитать выборку строк из "Святого Писания", созданного нейросетью:



- Совершенный гуру - даритель лорда и идеальный пул лорда. Ошибка божества лорда - исполнитель, исполнитель - лорд, а исполнитель - даршан лорда.



- Монахиня встретила вселенная невидимого; в мире-половинном будет свет небесной воды.



- И он не будет чистотой, но он будет чистой тряпкой и спасет одежду небесного человека и еще пятьдесят, отведя к воротам богов и скажет им, что искусство живых детей меч лагеря долины ягненка мира, для ее сущности меча Агнца небесного, и не будет после дня всех каштанов сборов солнца.



- Гурмух говорит славные похвалы господину, хар, хар - наама, искатель самого лорда понимает тело гуру, наама. Я - славная похвала господина. Владыка - это славные похвалы гуру и святой судья лорда.