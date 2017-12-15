Украинский суд приговорил российского танкиста к 15 годам тюрьмы 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Артемовский городской суд Донецкой вынес обвинительный приговор гражданину Российской Федерации за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. Россиянин проведет 15 лет в тюрьме.

"Гражданин Российской Федерации, находясь в г.. Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации "Луганская Народная Республика" относительно обеспечения им обслуживания и функционирования военной техники механизированного батальона "Август", который входит в состав указанной террористической организации. В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, обслуживал и руководил танком "Т-64-Б", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи г.Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



В результате боевого столкновения танк "Т-64-Б", которым руководил россиян, был уничтожен украинскими военными, а наемника задержали.



Судя по всему, речь идет гражданине России Гаджиеве, 1973 г.р., уроженце и жителе поселка Левокумское Ставропольского края РФ, о задержании которого сообщала СБУ в январе 2015 года. Тогда спецслужба выложила видеозапись показаний Гаджиева.



Он рассказал, что в декабре 2014 года в Ростове-на-Дону (РФ) его задержала полиция за кражу автомобиля. Следователь предложил Гаджиеву и другим задержанным, которые на то время находились в камере предварительного заключения, освобождение от уголовной ответственности в обмен на согласие ремонтировать бронетехнику т.н. "Новороссии" на территории Луганской области. По свидетельствам россиянина, 22 задержанных за различные правонарушения его сограждан согласились поехать в Украину.