Политика

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Украинский суд приговорил российского танкиста к 15 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил российского танкиста к 15 годам тюрьмы
Артемовский городской суд Донецкой вынес обвинительный приговор гражданину Российской Федерации за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. Россиянин проведет 15 лет в тюрьме.
"Гражданин Российской Федерации, находясь в г.. Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации "Луганская Народная Республика" относительно обеспечения им обслуживания и функционирования военной техники механизированного батальона "Август", который входит в состав указанной террористической организации. В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, обслуживал и руководил танком "Т-64-Б", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи г.Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате боевого столкновения танк "Т-64-Б", которым руководил россиян, был уничтожен украинскими военными, а наемника задержали.

Судя по всему, речь идет гражданине России Гаджиеве, 1973 г.р., уроженце и жителе поселка Левокумское Ставропольского края РФ, о задержании которого сообщала СБУ в январе 2015 года. Тогда спецслужба выложила видеозапись показаний Гаджиева.

Он рассказал, что в декабре 2014 года в Ростове-на-Дону (РФ) его задержала полиция за кражу автомобиля. Следователь предложил Гаджиеву и другим задержанным, которые на то время находились в камере предварительного заключения, освобождение от уголовной ответственности в обмен на согласие ремонтировать бронетехнику т.н. "Новороссии" на территории Луганской области. По свидетельствам россиянина, 22 задержанных за различные правонарушения его сограждан согласились поехать в Украину.

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