Студенты из Харькова стали победителями престижного проекта «Агро 2018»

14 декабря в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины состоялось торжественное награждение лучших студентов агроспециальностей дипломами на посещение отраслевой выставки в Вероне.
Среди победителей есть и харьковчане – Егор Никифоров из Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева и ОльгаЛисман из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил участников конкурса «Агро 2018» с победой и отметил, что за этими студентами – будущее агропромышленного комплекса Украины, с использованием высоких технологий, новыми подходами к ведению сельского хозяйства, нестандартными решениями в привлечении инвестиций.
«Аграрная составляющая – огромная в экономике Украины. Мы даем нашим конкурсантамвозможность ознакомиться с лучшими работами своих коллег-специалистов, мировыми достижениями в этой отрасли, призываем не стесняться западного мира, а быть полноправными членами мирового аграрного сообщества», – сказал Борис Колесников.
Всеукраинский образовательный проект «Агро 2018» проводился Фондом Бориса Колесникова впервые. Его цель– поддержать молодых специалистов аграрного сектора Украины, дать им возможность презентовать свои наработки экспертам, получить оценку своих идей, а авторов оригинальных стартапов наградить поездкой на международную сельскохозяйственную выставку Фиерагрикола 2018 в Италию.
Конкурс «Агро 2018» длился месяц. Для участия в нем зарегистрировались 1 500 студентов из 20 профильных вузов Украины. В ноябре конкурсанты написали мотивационные эссе, а в декабре 78 финалистов защитили собственные проекты перед экспертами отрасли. Участники «Агро 2018» презентовали свои идеи и доказывали их перспективность лучшим специалистам компании «АПК-инвест» – директору департамента растениеводства и земледелия Бенуа Батаю и главному ветеринарному врачу животноводческого комплекса Александру Гоцаю.
Студенты предлагали создать мобильную ветеринарную клинику для бездомных животных; внедрить лечение болезней пчелами и продуктами пчеловодства; предлагали новые методы выращивания органических культур; намерены создать сенсорные технологии, позволяющие оперативно собирать информацию, обрабатывать и контролировать процесс производства продукта и многое другое.
Счастливчикив феврале 2018 года посетят профильныйфорум в Вероне.
Напомним, Фонд Бориса Колесникова9 лет реализует образовательные проекты для студентов технических специальностей. К своим инициативам он привлек все ведущие вузы Украины. Кроме конкурса «Агро», благотворительная организация реализует аналогичные проекты для студентов пищевых специальностей, авиаторов, программистов, моряков, архитекторов и железнодорожников. Регистрация в 4 проектах доступна на сайте Фонда
.