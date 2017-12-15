В Украину впервые пришел сжиженный газ из США 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию.

"В начале лета польский партнер по газоснабжению ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине", – сообщает пресс-служба компании "ЭРУ Трейдинг".



Компания планирует поставить в течение семи месяцев поставить 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза".