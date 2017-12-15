Экономика

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В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

В Украину впервые пришел сжиженный газ из США
Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию.
"В начале лета польский партнер по газоснабжению ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине", – сообщает пресс-служба компании "ЭРУ Трейдинг".

Компания планирует поставить в течение семи месяцев поставить 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза".

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