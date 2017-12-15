В Харькове снизили тарифы 15 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове с 1 декабря незначительно снизили тарифы на центральное водснабжение и водоотведение.

Основанием для этого стало соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 2 ноября, сообщили в КП «Харьковводоканал».



Установлены такие тарифы для населения:



на центральное водоснабжение - 9,24 грн за куб.м с НДС; предыдущий тариф - 9,32 грн. за куб.м, снижение на 0,9%;

на центральное водоотведение - 5,16 грн за куб.м с НДС; предыдущий тариф - 5,22 грн. за куб.м, снижение на 1,16%.



Изменение тарифов для КП «Харьковводоканал» произшло по инициативе НКРЭКУ в связи с необходимостью приведения их в соответствие с нормами закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»; постановлениями предусмотрено изъятие из действующих структур тарифов расходов, связанных с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов учета воды.