Экономика

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В Харькове снизили тарифы

В Харькове снизили тарифы
В Харькове с 1 декабря незначительно снизили тарифы на центральное водснабжение и водоотведение.
Основанием для этого стало соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 2 ноября, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Установлены такие тарифы для населения:

    на центральное водоснабжение - 9,24 грн за куб.м с НДС; предыдущий тариф - 9,32 грн. за куб.м, снижение на 0,9%;
    на центральное водоотведение - 5,16 грн за куб.м с НДС; предыдущий тариф - 5,22 грн. за куб.м, снижение на 1,16%.

Изменение тарифов для КП «Харьковводоканал» произшло по инициативе НКРЭКУ в связи с необходимостью приведения их в соответствие с нормами закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»; постановлениями предусмотрено изъятие из действующих структур тарифов расходов, связанных с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов учета воды.

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