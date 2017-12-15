В Украине вступили в силу новые редакции трех кодексов 15 декабря 2017 г. источник 0 0

В Украине сегодня, 15 декабря, вступили в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.

Решение о том, что эти изменения начнут действовать 15 декабря, было принято в ходе пленума нового Верховного суда Украины 30 ноября.



Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности об ограничении сроков досудебного расследования, вступят в силу 15 марта 2018 года.



Кроме того, сегодня в Украине заработал новый Верховный суд. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного Суда. Состав суда впервые был сформирован на основе открытого конкурса.