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В Украине вступили в силу новые редакции трех кодексов

В Украине вступили в силу новые редакции трех кодексов
В Украине сегодня, 15 декабря, вступили в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.
Решение о том, что эти изменения начнут действовать 15 декабря, было принято в ходе пленума нового Верховного суда Украины 30 ноября.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности об ограничении сроков досудебного расследования, вступят в силу 15 марта 2018 года.

Кроме того, сегодня в Украине заработал новый Верховный суд. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного Суда. Состав суда впервые был сформирован на основе открытого конкурса.

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