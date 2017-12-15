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Вышла украинская версия Despacito: видео

Вышла украинская версия Despacito: видео
Ансамбль "Рожаниця" опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Де ж те сито?". Это кавер на суперпопулярную песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси.
В украинской версии поется о переживаниях женщины, которая потеряла сито и не знает, как без него приготовить пироги и вареники для своего мужа.



"Де ж те сито? Вчора десь поділось моє нове сито, буду зараз я без нього добре бита, чоловік голодний через теє сито", - так звучит припев.

Напомним, Despacito вошла в топ лучших песен 2017 года по версии журнала Billboard. Клип стал одним из самых популярных на YouTube за год, а ранее побил пятилетний рекорд, который удерживал Gangnam Style. Сейчас у Despacito 4,5 млрд просмотров.

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