МВФ назвал пять шагов к следующему траншу для Украины 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Четвертый пересмотр в рамках программы МВФ по Украине будет сосредотачиваться на реализации пяти основных мероприятий.

"Рассмотрение Советом директоров четвертого просмотра будет возможным, когда будет реализована политика, необходимая для этого просмотра. Как мы уже отмечали, основное внимание четвертого просмотра сосредотачивается на реализации нескольких основных мер, включая пенсионную реформу, формирование антикоррупционного суда, политику в области энергетики, бюджет на 2018 год и пересмотр закона о приватизации", - рассказали в Офисе представителя МВФ в Вашингтоне в ответ на журналистский запрос "Укринформа".



При этом подчеркивается, что несмотря на определенный прогресс в Украине, МВФ все еще ожидает выполнения некоторых действий со стороны украинской власти.



В этой связи приводятся слова первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, что "Украина должна воспользоваться благоприятной внешней средой для продвижения реформ и перехода от стабилизации к росту".



В Фонде также уточнили, что по датам отправки оценочной миссии в Украину решение пока не принято.



Ранее в НБУ сообщили, что следующий транш от МВФ может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.