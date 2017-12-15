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Президентская кампания в России стартует в день годовщины аннексии Крыма

Президентская кампания в России стартует в день годовщины аннексии Крыма
Совет Федерации России в пятницу проголосовал за назначение президентских выборов 2018 года на 18 марта.
Постановление вступит в силу с момента его официального опубликования 18 декабря. С этого дня у кандидатов будет полтора месяца, чтобы собрать подписи для своего выдвижения и регистрации, отмечает "Би-би-си".

Раньше выборы проходили в начале марта, но в прошлом году день голосования перенесли на две недели позже, на 18 марта, день, когда был подписан договор об аннексии Крыма.

Желающие принять участие в выборах президента должны до начала января собрать инициативную группу по выдвижению (если идут как самовыдвиженцы) или собрать съезд политической партии, от которой пойдут на выборы.

Затем у них есть время до 1 февраля, чтобы собрать необходимые для регистрации подписи: 100 тысяч для кандидатов от партий и 300 тысяч для самовыдвиженцев.

В течение десяти дней после этого ЦИК примет решение о регистрации кандидатов.

В предстоящих выборах примет участие действующий президент Владимир Путин, если он одержит победу, это будет его четвертый президентский срок.

Накануне Путин объявил, что будет баллотировать не от партии "Единая России", а в качестве самовыдвиженца.

Также о планах баллотироваться объявила телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом "против всех". Ее называли поддержанным Кремлем кандидатом, но сама она категорически отрицает какую-либо координацию своих действий с администрацией президента. Официально ее будет выдвигать партия "Гражданская сила".

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный также объявил об участии в выборах, но в ЦИК РФ заявляют, что баллотироваться он сможет не ранее 2028 года (через десять лет после окончания условного срока, который истекает летом 2018 года). Конституция не мешает ему участвовать в выборах, настаивает сам Навальный.

Выдвинется на выборах и бизнес-омбудсмен Борис Титов от своей "Партии роста". На думских выборах эта партия набрала чуть более процента голосов.

В выборах примет участие и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Из лидеров парламентских партий однозначный ответ на вопрос об участии в выборах дал только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который пойдет на выборы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещал объявить о выдвижении на предстоящем съезде. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пока не объявлял о своих планах, а газета "Ведомости" писала, что почти на 100% его партия поддержит самовыдвиженца Путина.

Всего желание участвовать в выборах выразили "минимум 23 человека", сказала глава ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совете Федерации.

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