Как вернуть электронный билет на поезд 15 декабря 2017 г. источник 0 0

"Укрзализныця" на месяц, с 12 декабря и по 14 января, ввела ограничения на возврат электронных билетов – для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.

Сдать билеты и забрать деньги можно через железнодорожные кассы или отправить по почте. Этот мораторий не будет действовать для международных поездов в сообщении с Польшей.



Перевозчик объяснил, что "подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через Интернет в первые минуты открытия продаж. В то же время прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелируется с нарастанием ажиотажного спроса на путешествия популярными маршрутами. Такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их дальнейшей перепродажи. В результате создается искусственный предыдущий дефицит, что вызывает справедливое недовольство и нарекания граждан, которые собираются путешествовать".



Для возврата средств необходимо:



Предъявить в кассе распечатанный посадочный документ и документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, студенческий билет, водительское удостоверение, служебное удостоверение).



Вернуть проездные документы до отправления поезда можно как лично, так и другим лицам.



После отправления поезда возврат денежных средств за билеты осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, фамилия и имя которого указаны в проездном документе.



Средства возвращают только на банковские счета (карты).



Сумма возвращенных средств за неиспользованный проездной документ зависит от времени до и после отправления поезда:



- не менее чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета и плацкарты (с вычетом комиссионных сборов);



- от 24 до 9 часов до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;



- меньше чем за 9 часов до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета, а стоимость плацкарты не выплачивается;



- после отправления поезда, но не более чем через час после его отправления – выплачивается 10% стоимости билета и плацкарты.



Пассажиры, которые находятся далеко от железнодорожных касс или за границей, или не имеют возможности по состоянию здоровья, другим уважительным причинам обратиться в кассы лично, могут отправлять распечатанные электронные билеты на адреса региональных филиалов по месту проживания или на адрес филиала "Пассажирская компания". Также следует написать заявление, в котором необходимо указать информацию банковской платежной карты в объеме, необходимом для осуществления перевода средств. К заявлению должны приобщаться дополнительные справки, например о временной нетрудоспособности, подтверждение пересечения границы и тому подобное.



Адреса для письменных обращений:



ПАО "Укрзализныця", 03680, г. Киев-150, ул. Тверская, 5.



Филиал "Пассажирская компания", 01032, г. Киев, вул .Симона Петлюры, 21-А.



Региональный филиал "Донецкая железная дорога", 84404, Донецкая обл., г. Лиман, ул. Привокзальная, 22.



Региональный филиал "Львовская железная дорога", 79000, г. Львов, ул. Гоголя, 1.



Региональный филиал "Одесская железная дорога", 65023, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 19.



Региональный филиал "Приднепровская железная дорога", 49602, г. Днепр, просп. Д. Яворницкого, 108.



Региональный филиал "Южная железная дорога", 61052, г. Харьков, ул. Евгения Котляра (бывшая Красноармейская), 7.



Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога", 01601, г. Киев, ул. Лысенко, 6.