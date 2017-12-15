В Харькове пройдет турнир по тхэквондо «Дети Украины» 15 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Серия национальных турниров по олимпийскому тхэквондо состоится 16-17 декабря во Дворце спорта «Локомотив».

Во Дворце спорта пройдут традиционный Всеукраинский предновогодний турнир «Дети Украины», Кубок Украины по пумсэ и финал серии Всеукраинского Гран-при «Атака».



В турнире «Дети Украины» примут участие около 800 юных спортсменов со всей Украины. Они поборются за медали, которые будут разыграны в пяти возрастных категориях: дети (2010-2011 г.р), младшие юноши (2008-2009 г.р), юноши (2006-2007 г.р), кадеты (2003-2005 г.р) и юниоры (2000-2002 г.р). Как отмечают организаторы, за свою почти 20-летнюю историю турнир стал визитной карточкой Федерации тхэквондо Украины, с которого начинали спортивную карьеру ведущие тхэквондисты страны.



Кроме того, 17 декабря в «Локомотиве» пройдет еще одно не менее масштабное спортивное мероприятие – финал Всеукраинского турнира «Атака». С этого года соревнования проходят в новом формате и включают серию турниров Всеукраинского Гран-при. Так, по итогам четырех этапов Гран-при 2017 года, в финале будут определены лучшие спортсмены и состоится награждение победителей.



Одновременно с этими турнирами, которые пройдут в разделе «керуги» (поединки), 16 и 17 декабря в том же зале Дворца спорта состоятся турниры по тхэквондо в разделе «пумсэ» (комплекс упражнений, которые являются основой техники тхэквондо) – Кубок Украины среди взрослых, а также турнир «Дети Украины» среди юношей, кадетов и юниоров.



Начало соревнований - ежедневно с 9:00. Полуфинальные и финальные поединки пройдут с 14:00 до 19:00. По их окончании состоится церемония награждения.



Вход на трибуны спорткомплекса – свободный.