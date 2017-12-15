Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №3, стояк), ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 15.12.17 г.
Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), 58-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-б (стояк), ул. Леся Сердюка, 26 (п. №1, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 15.12.17 г.
Немышлянский район: пер. Оршанский, 2-20/56 (четные, ч/с) до 20:00 15.12.17 г.
Новобаварский район: ул. Тимирязева, 40 (п. №2, стояк) до 17:00 15.12.17 г., ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкая, 1/46-28 (ч/с), ул. Цементная, 1-11 (ч/с), ул. Коростельская, 1-46 (ч/с), ул. Старогригоровская, 1-41 (ч/с), ул. Пятисотницкая, 20, 22, 24, 26, ул. Цементная, 1, 7, 9, 11 до 20:00 15.12.17 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 316-а (стояк) до 20:00 15.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Коломенская, 27 (п. №3), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 15.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 15.12.17 г., ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №4) до 20:00 15.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 16.12.17 г.